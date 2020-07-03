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Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран "красной зоны"

Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию или ПЦР-тестирование.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 3 июля показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

Помимо этого, в обновленный список вошли Израиль, Казахстан, Турки и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

В то же время из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн. Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава отсутствуют.

Украина также вошла в "красную зону" с показателем 59,7 на 100 тыс. населения.

Автор: 

МОЗ (1444) коронавірус (3210)


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