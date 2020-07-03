Тигипко докапитализирует "Универсал Банк" на 300 миллионов

АО "Универсал Банк" решил увеличить уставный капитал с 3,1 млрд грн до 3,4 млрд грн.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, соответствующее решение принято на общем собрании акционеров банка 17 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Капитал будет увеличен путем размещения акций дополнительной эмиссии без осуществления публичного предложения за счет дополнительных взносов акционеров.

Причиной принятия такого решения указано соблюдение нормативов НБУ.

Сумма, на которую увеличился уставный капитал 300 млн грн. Доля (в процентах), на которую увеличен уставный капитал – 9,66909%.

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Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-марта 2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".