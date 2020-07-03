Минкульт разблокировал финансирование Центра Довженко

Министерство культуры и информационной политики утвердило паспорт бюджетной программы для возобновления финансирования Национального центра Александра Довженко.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-центра. Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", – сообщил Ткаченко.

Министр заверил, что средства начнут поступать в течение одного-двух дней.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство. Это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", – добавил Ткаченко.

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Как сообщалось, в конце мая Национальный центр Александра Довженко объявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

В учреждении пояснили, что с начала года Центр не получил планируемое государственное финансирование из-за неутверждения Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики (МКиП) проекта паспорта бюджетной программы.

По данным Центра, за счет бюджетных средств покрывается 70% заработного фонда. По состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль, в марте-мае было принято решение перевода всего личного состава в простой с сохранением 2/3 оклада.

При этом из-за введения на территории Украины карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле был полностью потерян.

В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов.