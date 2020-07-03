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ЕБРР выделил 7 миллионов евро дочерней агрокомпании Claesson&Anderzеn в Украине

ЕБРР выделил 7 миллионов евро дочерней агрокомпании Claesson&Anderzеn в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 7 млн евро украинской группе компаний Grain Alliance, принадлежащей шведской компании Claesson&Anderzеn.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Средства позволят Grain Alliance, которая обрабатывает более 50 тыс. га земли на севере Украины, справиться с влиянием пандемии коронавируса и реализовать инвестиционную программу, направленную на расширение мощностей для хранения зерновых и реализацию мероприятий по энергоэффективности", – сообщил Усов.

Представитель ЕБРР уточнил, что техническая помощь для этого проекта финансируется из фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР.

Claesson&Anderzеn владеет 79,9% акций Grain Alliance, которая обрабатывает 57,5 га земли в Украине. В основном компания занимается выращиванием зерновых, сои, подсолнечника и пшеницы.

Claesson&Anderzеn была основана в Кальмаре, Швеция, в 1912 году и все еще принадлежит семье Claesson. Как отмечается на сайте компании, за прошедшие годы группа превратилась в инвестиционную компанию и сегодня может восприниматься как "семейный офис".

Автор: 

аграрії (1321) ЄБРР (773) кредит (3291)


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предоставил кредит в размере 7 млн евро украинской группе компаний Grain Alliance, принадлежащей шведской компании Claesson&Anderzеn.Источник: https://biz.censor.net/n3205998

Я так понимаю,что украинское там только на словах и то на русском языке...
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04.07.2020 05:41 Відповісти

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