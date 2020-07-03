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Банки выдали 270 миллионов "теплых кредитов" за месяц

Банки выдали 270 миллионов

В июне 2020 года государственные банки выдали более 270 млн грн "теплых кредитов".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, выдано: 

  • около 215 млн грн - домохозяйствам на энергоэффективные меры в частных домах;
  • еще более 56 млн грн - для ОСМД и ЖСК;
  • более 7,2 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"Именно летом, в теплую пору, есть возможность заблаговременно подготовиться к отопительному сезону и провести необходимые работы: например, установить узлы учета, ИТР, утеплить фасады, крышу, подвалы и тому подобное. Государство готово поддержать в этом, предоставив софинансирование "теплого кредита", - прокомментировал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Автор: 

кредит (3291) енергоефективність (393)


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