Банки выдали 270 миллионов "теплых кредитов" за месяц

В июне 2020 года государственные банки выдали более 270 млн грн "теплых кредитов".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, выдано:

около 215 млн грн - домохозяйствам на энергоэффективные меры в частных домах;

еще более 56 млн грн - для ОСМД и ЖСК;

более 7,2 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

"Именно летом, в теплую пору, есть возможность заблаговременно подготовиться к отопительному сезону и провести необходимые работы: например, установить узлы учета, ИТР, утеплить фасады, крышу, подвалы и тому подобное. Государство готово поддержать в этом, предоставив софинансирование "теплого кредита", - прокомментировал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.