Польша и Германия снизят закупки российской нефти

Переработчики Польши и Германии в июле вынуждены сократить закупки российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за дефицита ресурсов у нефтекомпаний РФ и слабой маржи переработки, однако заместить снижение трубопроводных поставок будет непросто, сообщили трейдеры.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Заводам, скорее всего, придется немного сократить переработку, поскольку загрузиться морскими партиями вместо трубопроводных в июле сложно из-за дефицита ресурса и высоких цен на альтернативные сорта, отмечают участники рынка.

Поставки нефти Urals по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию составят около 2,5 миллиона тонн в июле против 2,85 миллиона тонн в июне, согласно данным трёх трейдеров.

Из этого объема сокращение поставок в Польшу в июле составит около 200 тысяч тонн к июню, а НПЗ Германии получат примерно на 150 тысяч тонн меньше, чем в июне, сообщили трейдеры.

Сокращение поставок по "Дружбе" в июле - вынужденная мера для продавцов Urals, отмечают трейдеры. Поставщики испытывают сложности с выполнением долгосрочных контрактов по другим направлениям из-за сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+.

По данным участников рынка, Татнефть в июле не будет поставлять нефть в Германию, тогда как обычно компания экспортирует в страну около 50 тысяч тонн Urals в месяц. Роснефть также сократит поставки на немецкие заводы примерно на 100 тысяч тонн к июню.

Обе компании также уменьшат поставки нефти в Польшу в июле к июню.

Поставки Роснефти и Татнефти по южной ветке "Дружбы" при этом вырастут, поскольку компании возобновят экспорт в Чехию, где НПЗ Unipetrol вышел из двухмесячного ремонта. Суммарные отгрузки компаний в эту страну запланированы на уровне 350 тысяч тонн.

Поставки нефти РФ на НПЗ MOl в Словакии и Венгрии останутся на уроне июня, сообщили трейдеры.

В пресс-службах Роснефти, Татнефти и трубопроводной монополии Транснефть не ответили на запрос Рейтер о комментарии.

Нефть Urals по нефтепроводу "Дружба" поступает на НПЗ в Плоцке PKN Orlen и Гданьский НПЗ Grupa Lotos, а также на принадлежащий Total НПЗ Leuna и подконтрольный Роснефти НПЗ Schwedt.

Покупатели в свою очередь готовы согласиться на сокращение поставок в июле, поскольку резкое удорожание российского сорта опрокинуло маржу переработки на европейских заводах, отмечают трейдеры.

"Мы умерили свои потребности в Urals на июль и получили всё, что просили. При этом партнеры сообщили, что у них нет ресурсов для увеличения поставок в течение месяца", - сказал источник в торговых кругах.

Премии на нефть Urals к североморскому эталону dated Brent несколько раз побили исторические рекорды в период торговли июньскими и июльскими партиями.