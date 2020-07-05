Moody's снизило рейтинг Lufthansa

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило корпоративный рейтинг Deutsche Lufthansa AG до "Ba2" с "Ba1", рейтинг вероятности дефолта компании - до "Ba2-PD" с "Ba1-PD". Прогноз рейтингов - "негативный".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Moody's присвоило авиакомпании базовую оценку кредитоспособности (BCA) "ba3".

В марте Moody's поставило рейтинги ряда европейских авиакомпаний, включая Lufthansa, на пересмотр с возможностью снижения.

В агентстве объяснили рейтинговые действия в отношении Lufthansa увеличением продолжительности и масштаба вспышки коронавируса. Moody's ожидает, что активность в авиационной отрасли будет ограничена в 2020-2021 годы, а объемы пассажирских авиаперевозок восстановятся до уровня 2019 года не раньше 2023 года.

Агентство отмечает, что Lufthansa стала одной из первых европейских авиакомпаний, ощутивших влияние вспышки заболевания в связи с ее зависимостью от деятельности в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиакомпания начала снижать перевозочные мощности в АТР уже в феврале. В апреле и марте Lufthansa снизила перевозочные мощности на 95% на фоне распространения коронавируса.

Moody's ожидает увеличения задолженности авиакомпании в условиях пандемии. Акционеры Lufthansa 25 июня проголосовали за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF). Госпомощь включает выделение 6 млрд евро на рекапитализацию Lufthansa, а также государственную гарантию по кредиту на 3 млрд евро.

Помимо этого, правительства Австрии и Швейцарии предоставили помощь объемом 2 млрд евро авиакомпаниям Austrian Airlines и SWISS, входящим в группу Lufthansa.