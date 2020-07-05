Для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины перечислено 754 миллиона

Казначейством перечислено 754 млн грн для принятия первоочередных (неотложных мер), на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в июне на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Выделенные средства из резервного фонда Государственного бюджета распределены в соответствии с потребностями каждой из указанных областей, а именно для: