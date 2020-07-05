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Для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины перечислено 754 миллиона

Для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины перечислено 754 миллиона

Казначейством перечислено 754 млн грн для принятия первоочередных (неотложных мер), на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в июне на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Выделенные средства из резервного фонда Государственного бюджета распределены в соответствии с потребностями каждой из указанных областей, а именно для:

  • Закарпатской облгосадминистрации - 30 млн грн;
  • Ивано-Франковской облгосадминистрации - 480 млн грн;
  • Львовской облгосадминистрации - 10 млн грн;
  • Черновицкой облгосадминистрации - 30 млн грн;
  • Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов - 122 млн грн (для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн грн и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн грн)
  • Министерства внутренних дел - 82 млн грн (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн грн, Национальной гвардии - 22 млн грн и Национальной полиции - 19 млн грн).

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повінь (40) фінансування (2037)


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