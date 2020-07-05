Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска, – Госпогранслужба

Венгерские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о том, что пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только через два пункта пропуска.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы, передает БизнесЦензор.

"В частности с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань-Лужанка" и "Захонь-Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 июня с 01:00 на границе с Венгрией полностью восстановили работу пункты пропуска "Вилок-Тисабеч", "Лужники-Берегшурань", "Косино-Барабаш" и "Звонково-Лонья".

Вниманию граждан Украины, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Вниманию граждан Украины, которые планируют ехать в Венгрию с транзитной целью: въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.