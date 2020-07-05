Wizz Air открыл новые рейсы из Харькова в Германию и Эстонию

Авиаперевозчик Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллин.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Первый рейс в столицу Германии лоукост выполнил 3 июля. Самолеты будут летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам в аэропорт Шенефельд.

Из Таллинна первый борт Wizz Air прилетел в Харьков 4 июля. Лоукост будет обслуживать линию с частотой два раза в неделю — первоначально по вторникам и субботам, затем по четвергам и субботам.

С августа Wizz Air планирует увеличить частотность до трех раз в неделю. Рейсы в новом графике запланированы по вторникам, четвергам и субботам.

Аэропорт "Харьков" возобновил прием внутренних и международных регулярных рейсов в июне. Сейчас крупнейшим авиаперевозчиком воздушных ворот является Wizz Air. Лоукост летает в Таллинн, Берлин, Будапешт, Вроцлав, Катовице, Краков, Гданськ и Дортмунд.

Также полеты в Харьков возобновили "Белавиа" из Минска, Pegasus Airlines из Стамбула. "Роза Ветров" выполняет внутренние рейсы в Киев, SkyUp - чартерные в Анталью.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать действующие и возможные новые ограничения на въезд в страну назначения. Например, граждане Украины не могут поехать как туристы в страны ЕС и Шенгенской зоны. Турция разрешает путешествия с туристической целью, однако проводит температурный контроль по прилету у всех пассажиров и выборочное тестирование на COVID-19.