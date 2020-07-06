"Укравтодор" начал ремонт дороги Кропивницкий - Кривой Рог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году в рамках программы "Большое строительство" восстановит 105,3 км дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог в пределах Кировоградской и Днепропетровской области.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили " в пресс-службе "Укравтодора", работы уже стартовали на 3 участках в Кировоградской области. Всего в Кировоградской области будет отремонтировано 81,9 км дорог.

"Дорога Н-23 - одна из худших в стране. Долгожданное начало ремонта - важно не только для области, но и для всей страны, ведь это один из маршрутов, который "сшивает страну" сетью качественных дорог", - комментирует начало работ председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

На первом отрезке дороги, км 0 +000 - км 25 +000, согласно результатам тендерных закупок, ремонт проводит компания "Ростдорстрой", второй участок, км 25 + 000 - км 51 + 000, восстанавливает компания "СП "Автострада", на третьем участке км 51 + 000-км 76 + 100 ремонтные работы проводит компания "ОНУР Конструкцион Интернешнл".

В Днепропетровской области дорога Н-23 будет ремонтироваться от границы Кировоградской области до Кривого Рога. Текущий средний ремонт будет проводиться на 23,4 км. Сразу после подписания договора компания ООО "Автомагистраль-Юг" начнет работы на участке.

Контроль качества обеспечивает лаборатория службы автомобильных дорог в Кировоградской области, лаборатория компании-подрядчика и ГП "Государственный контроль качества". Кроме этого, по инициативе Председателя Укравтодора Александра Кубракова на ключевые объекты Большого строительства привлекаются международные компании для обеспечения независимого технадзора. Сейчас идет закупка услуги по технадзору работ на Н-23.

Общая стоимость ремонта по всей протяженности составляет примерно 1,6 млрд грн. Исполнители предоставляют 10 лет гарантии на отремонтированное дорожное покрытие.

В "Укравтодоре" отметили, что дорога Н-23 была построена в 1952-55 годах, в 1960-70 годах было проведено переустройство покрытия с доведением до параметров ИИИ технической категории. С тех пор ремонт дороги осуществлялся исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

Проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей. Общая длина - 244,8 км.