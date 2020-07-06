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В Украину прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя

Первый прямой контейнерный поезд между Уханем (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда было перевезено 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.

В настоящее время территорией Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ. За январь-май 2020 года в составе контейнерных поездов территорией Украины перевезено 109 440 TEU, что почти в два раза больше, чем в 2019 году и составляет 59% от общего объема перевезенных контейнеров территорией Украины.

Китай (2136) потяг (1297) Укрзалізниця (4779) Ухань (1)


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Топ коментарі
+3
Украине в виде оплаты отправить в китай 95 квартал с пианистом зелей
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06.07.2020 14:55
+2
Интересно какая цена... Потому что выигрыш по времени незначительный.
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06.07.2020 12:01
+2
З Уханя? Коронавірус v. 2.0 нам привіз?
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06.07.2020 15:16
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И что по новому шелковому пути шел в обход агрессора?
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Интересно какая цена... Потому что выигрыш по времени незначительный.
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06.07.2020 12:01 Відповісти
Это тот, что еще при Яценюке отправляли, нашелся, или новый?
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06.07.2020 12:33 Відповісти
Интересно, а что Украина продает Китаю? СЫРЬЕ, а из этого сырья иностранцы производят товар и продают Нам- охриненный бизнен, только уже так доторговались, что сдачу не чем давать.А зачем нам поддерживать свое население зарплатой, Армию, медиков, освиту, пенсионеров и детей бюджетом?, надо поддержать ростовщиков с их драконовскими %, траты с бюджета на дороги-120 миллрд.грн, которыми все пользуются а не платят, за бензин платят, за стоянки платят, а за дороги нет, так может пусть частный бизнес инвесировал, а не с бюджета,потому,что надо власти на дорогах из бюджета получает откат , которые срок годности в два раза менье европейских, а народ плучает долги бюджета, который ему прийдется отдавать. Всю эту продукцию из Уханя и в Украине можно производить раз спрос есть,главная правительству создать условия под производство и потребление, а это бизнес должен быть не олигархическим , а рыночным, тоесть к производству и рынку должны быть допущено население,а не олигархи, в том числе к приватизации через ООО, АО, кооперативы, банки, кредиты должны быть тоже конкурентными,как можно больше и как можно ближе связывать депозиты населения с кредитами населения, а не деньги считались деньгами НБУ и давать ему власть над государством,банки должны играть только страховую функцию рисков и полность отвечать за средства, а не бюджет ,тогда и кредиты будут рыночными , а не монополно-олигархическими - немного больше инфляции, а то банки у населения депозиты в $ под 2% берут, а кредиты населению дают по 23% в гринах поддерживая курс гривни искуственно кредитами из бюджета страны, получая 23-2=21% в твердой валюте,неплохой бизне , а главное за счет государства и нарола, потому у нас и страна бедная, как говорит товаиш большевик Президент Зеленский для друзей все, а для остальных закон-няня для олигархов, а не инвесторов Укрбуда, бедные потому что не производим изделия , а покупаем чужое, финансируя чужие бюджеты, платим банкирам по схемам НБУ драконовские %, а власть без ответственно крадет вместо того, что бы руководить страной и получать достойное вознаграждение по удельному весу от результата ,роста ВВП.
Нет результа пошли на хрен с волчьим бюлетом, украл -в тюрьму , а то привыкли к безответственности.
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06.07.2020 13:59 Відповісти
В Украине аграрно-сырьева экономика, сосредоточеная в нескольких парах цепких рук олигархов. Эти же олигархи приводят во власть своих политиков, чтобы те не допустили внедрения нормального антимонопольного законодательства и развития собственного производства.
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07.07.2020 10:09 Відповісти
Украине в виде оплаты отправить в китай 95 квартал с пианистом зелей
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06.07.2020 14:55 Відповісти
З Уханя? Коронавірус v. 2.0 нам привіз?
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06.07.2020 15:16 Відповісти
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06.07.2020 23:42 Відповісти
Дык многоуважаемый Цензор может поинтересуется и предоставит читателям информацию о маршруте движения поезда?
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07.07.2020 10:03 Відповісти
Через Монголию, потом Россию.
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07.07.2020 10:12 Відповісти
за такой логотип УЗ, премия наверно мульон была?))
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07.07.2020 11:16 Відповісти

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