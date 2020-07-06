В Украину прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя

Первый прямой контейнерный поезд между Уханем (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда было перевезено 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.

В настоящее время территорией Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ. За январь-май 2020 года в составе контейнерных поездов территорией Украины перевезено 109 440 TEU, что почти в два раза больше, чем в 2019 году и составляет 59% от общего объема перевезенных контейнеров территорией Украины.