Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США
Экономисты банка Goldman Sachs Group ухудшили прогноз в отношении ситуации в экономике США на текущий квартал на фоне введения властями ряда штатов новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, но прогнозируют ее восстановление в сентябре.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Совокупность более жестких ограничений на уровне штатов и добровольное социальное дистанцирование уже оказывают заметное влияние на экономическую активность", - говорится в докладе экономистов Goldman Sachs.
В то время как рост потребительских расходов, похоже, остановился в текущем месяце и, как ожидается, эта ситуация повторится и в следующем, экономисты банка говорят, что примеры других экономик указывают на возможность возобновления активности. При этом изменения в поведении населения, в том числе ношение масок, также окажут положительное влияние на ситуацию.
Они ожидают, что ВВП США вырастет на 25% в третьем квартале, тогда как ранее прогнозировался подъем на 33%. Таким образом, спад экономики в текущем году составит 4,6%, а не 4,2%, как ожидалось ранее.
В то же время экономисты все еще ждут роста ВВП на 5,8% в 2021 году.
Эксперты также пересмотрели прогноз безработицы и теперь ожидают, что показатель составит 9% на конец года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 9,5%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль