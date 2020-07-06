Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США

Экономисты банка Goldman Sachs Group ухудшили прогноз в отношении ситуации в экономике США на текущий квартал на фоне введения властями ряда штатов новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, но прогнозируют ее восстановление в сентябре.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Совокупность более жестких ограничений на уровне штатов и добровольное социальное дистанцирование уже оказывают заметное влияние на экономическую активность", - говорится в докладе экономистов Goldman Sachs.

В то время как рост потребительских расходов, похоже, остановился в текущем месяце и, как ожидается, эта ситуация повторится и в следующем, экономисты банка говорят, что примеры других экономик указывают на возможность возобновления активности. При этом изменения в поведении населения, в том числе ношение масок, также окажут положительное влияние на ситуацию.

Они ожидают, что ВВП США вырастет на 25% в третьем квартале, тогда как ранее прогнозировался подъем на 33%. Таким образом, спад экономики в текущем году составит 4,6%, а не 4,2%, как ожидалось ранее.

В то же время экономисты все еще ждут роста ВВП на 5,8% в 2021 году.

Эксперты также пересмотрели прогноз безработицы и теперь ожидают, что показатель составит 9% на конец года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 9,5%.