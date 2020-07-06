СБУ блокировала маршрутизацию телефонного трафика псевдооператоров оккупированного Донбасса

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали незаконную маршрутизацию трафика псевдооператоров мобильной связи "Феникс" и "Лугаком", работавших в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Нелегальный бизнес организовали жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов и выдавали международный трафик этих псевдооператоров за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

"По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов", - сообщает СБУ.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили документальные материалы, компьютерную технику и почти 17 тыс украинских пакетов операторов мобильной связи, как доказательство противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).