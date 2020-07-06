Власти Киева сняли ограничение времени работы ресторанов и кинотеатров, – Кличко

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов, рассказал мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00", - сообщил Кличко.

Он отметил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия составила 369 протоколов о нарушениях.

"Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы все это понимали", - отметил Кличко.