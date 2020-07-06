"Приватбанк" увеличил чистую прибыль в 1,4 раза

Чистая прибыль государственного ПриватБанка (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 10,43 млрд грн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (7,61 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ей, рост прибыли был обусловлен увеличением доходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг (ЦБ) до 10,55 млрд грн с 97 млн грн годом ранее, тогда как административные и операционные расходы выросли в 1,4 раза – до 4,07 млрд грн.

Кроме того, чистый процентный доход ПриватБанка за три месяца 2020 года увеличился на 6,5% к соответствующему показателю годом ранее и составил 5,22 млрд грн, а чистый комиссионный доход вырос на 6,6% – до 4,34 млрд грн.

Активы ПриватБанка за январь-март увеличились на 4% – до 322,02 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам – на 3,2%, до 61,44 млрд грн, инвестиционные ЦБ по справедливой стоимости – на 13%, до 95,6 млрд грн, а деньги и их эквиваленты сократились на 2% – до 45,07 млрд грн.

Обязательства банка за аналогичный период выросли на 2,5% – до 261,54 млрд грн, в частности, задолженность перед Нацбанком Украины (НБУ) сократилась в 3,3 раза – до 2,37 млрд грн, а средства на счетах клиентов увеличились на 4,3% – до 251,04 млрд грн.

Собственный капитал ПриватБанка за три месяца 2020 года вырос на 10,9% – до 60,48 млрд грн, а уставный капитал остался на уровне 206,06 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 мая 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.