"Укрэксимбанк" планирует заключить своп процентной ставки с НБУ на 20 миллиардов

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанк" 1 июля принял решение о заключении генерального договора о проведении операций своп процентной ставки с Национальным банком Украины на максимальную условную сумму до 20 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки (4 млрд грн), к стоимости активов банка по данным последней годовой финансовой отчетности (140,3 млрд грн) составляет 2,85%.

Как сообщалось, Нацбанк Украины на первом аукционе своп процентной ставки 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% и ожидает рост спроса на этот инструмент на следующем аукционе, который должен состояться в августе.

Указывалось, что в аукционе приняли участие четыре банка, которые подали 14 заявок общим объемом 1,38 млрд грн под ставку от 5% до 6,5%. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.