"Метинвест" Ахметова планирует получить кредит ЧБТР на 62 миллиона евро

Группа компаний "Метинвест" находится на финальной стадии переговоров с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) об открытии семилетней кредитной линии на общую сумму 62 млн евро, одобренной советом директоров банка.

Как сообщает пресс-служба группы, привлеченные средства планируется использовать для реализации инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала "Метинвеста", передает БизнесЦензор.

Окончательные условия финансирования будут согласованы в рамках подписания кредитной документации.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отметил, что для компании это станет первым займом, который удалось получить у международной финансовой организации.

Как сообщало ранее Минэкономики, Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) утвердил финансирование четырех проектов Украине: "Укргазбанка", "Галнафтогаза", "Метинвеста" и строительства школы в Киеве.

В целом с начала деятельности банка в Украине реализуется 47 проектов на общую сумму в 738,9 млн евро.

Черноморский банк торговли и развития – международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. ЧБТР призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.