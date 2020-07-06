Дания смягчила требования к судам для достройки "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

В Копенгагене уточнили, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.

Разрешение Дании позволяет использовать для строительства баржу "Фортуна", которая имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. "Академик Черский" обладает системой DPS, которая и ранее соответствовала датским требованиям.

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении "Северного потока-2" в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.

В новой поправке сенаторы хотят расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно "укладывают трубы" на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов "Северный поток-2" или "Турецкий поток", на суда, которые "укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью" (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе "подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб" и т.д.

Работы по строительству "Северного потока-2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.