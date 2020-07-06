Авиатрафик в воздушном пространстве упал в июне на 87%, – "Украэрорух"

Количество выполненных в июне 2020 года полетов, которые "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 4 584 рейса - это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

В целом по типам полетов июньский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 1 403 (меньше на 53,9% по сравнению с июнем 2019 года), международные рейсы - 1 650 (-89,5%) и транзитные рейсы - 1 531 (-90, 8%).

Украинские авиакомпании выполнили в июне 1 778 рейсов, иностранные - 2 806 рейсов.

Наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве - этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

"Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов "Украэроруха" к 2014 году доля таких поступлений равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльным источникам поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд грн", - сказано в сообщении.

Распределение воздушного движения по районам полетной информации (РПИ):

• Киевский РПИ - 2 543 полетов (снижение на 86,3% по сравнению с июнем 2019 года),

• Днепровский РПИ - 798 (-70,4%),

• Львовский РПИ - 1927 (-89,3%),

• Одесский РПИ - 1120 (-90,3%).

Авиатрафик в Европе и во всем мире начал постепенно оживляться. Наибольший рост интенсивности полетов в Европе наблюдался именно за предыдущие две недели, когда среднее количество полетов за день увеличилась на 2 500 рейсов, сообщают эксперты Международной организации гражданских предприятий аэронавигационного обслуживания (CANSO). Однако сопоставление нынешних объемов с показателями 2019 года показательно свидетельствует о том, какой долгий путь надо пройти авиации, чтобы достичь уровня трафика лета прошлого года.

В мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3 237 рейсов, в апреле - 2 372 рейса.

Постепенное оживление воздушного движения в Украине началось 5 июня 2020 года с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок и запуском международного авиасообщения с 15 июня.