Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС WOG и Glusco за выходные 3 - 6 июля повысили цены на бензин и дизельное топливо еще на 40-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 копеек – до 24,49 грн за литр А-92 и дизтоплива и 25,49 грн/л – за бензин марки А-95. На предыдущей неделе WOG также повысил цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 копеек – до 20,35 грн за литр А-92, 24,35 грн – за А-95 и 22,35 грн за литр дизтоплива. Glusco на предыдущей неделе в отличие от большинства сетей цены не меняла.

Также за выходные на 30 коп./л выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.

"БРСМ-Нафта" за выходные повысила цены на бензины на 20 копеек – до 18,49 грн за литр А-92 и 19,49 грн за литр А-95, на дизтопливо – на 25 копеек, до 18,51 грн/л.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. Дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.