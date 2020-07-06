В Украину импортирован рекордный объем автогаза

В июне в Украину импортировано 161 тыс. тонн сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

По сравнению с маем 2020 года импорт СУГ вырос на 24% (на 31 тыс. тонн). По отношению к июню 2019 года поставки выросли на 44% (на 50 тыс. тонн).

Импорт из России в июне повысился на 20%, до 69 тыс. тонн, по сравнению с маем (58 тыс. тонн). Поставки из Казахстана выросли на 26% (на 6,3 тыс. тонн), до 30,3 тыс. тонн.

Импорт из Беларуси в июне сократился на 14%, до 31 тыс. тонн. В частности, белорусские производители уменьшили отгрузки в Украину на 30%, до 18 тыс. тонн, терминалы в Могилеве и Витебске - увеличили на 27%, до 13,4 тыс. тонн.

По морю в июне импортировано 18,3 тыс. тонн, что является максимальным объемом поставок в текущем году. Еще около 11,8 тыс. тонн в июне импортировано через западную границу.

Ж/д-транспортом в Украину в июне поступило 66% от всего объема импорта, автотранспортом - 23%, по морю -11%.

По оценкам участников рынка, импорт СУГ в июне по факту превысил потребности рынка на 15-20 тыс. тонн. Тем не менее, операторы не исключают небольшого дефицита в июле из-за ограниченности ресурса на российском спотовом рынке.

За пять месяцев 2020 года баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа увеличился на 5,4%, до 764 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (725 тыс. тонн).

В 2019 году потребление СУГ в Украине увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 2,03 млн тонн.