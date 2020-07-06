"Ощадбанк" привлек кредит рефинансирования на 1,2 миллиарда

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней 3 июля удовлетворил заявки государственного "Ощадбанка" на 1,2 млрд грн и банка "Авангард" на 200 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, в целом, начиная с 30 апреля, регулятор провел девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Как сообщалось, центробанк также провел два аукциона по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на которых предоставил в общей сумме 4,5 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, 10 июля состоятся аукционы по 90-дневному и по рефинансированию на срок от года до пяти лет.