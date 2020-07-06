Количество безработных за неделю сократилось на 1200 человек, – Центр занятости

За минувшую неделю статус безработного получили 16,4 тыс. человек, однако общее количество безработных сократилось на 1,2 тыс. человек - до 517,1 тыс.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина Центр занятости, передает БизнесЦензор.

Согласно его данным по состоянию на 6 июля, помощь по безработице получают 433,5 тыс. человек, тогда как неделей ранее этот показатель был на уровне 432,9 тыс.

Помощь по частичной безработице получают свыше 294 тыс. сотрудников, из которых 132 тыс. - физические лица-предприниматели, свидетельствует указанная статистика.

Работодатели подали 183 тыс. пакетов документов, из которых 157 тыс. - от ФЛП, являющихся застрахованными лицами, уточнила пресс-служба центра. По 152,5 тыс. документам уже принято решение.