Нацбанк запустил реестр небанковских финансовых компаний

В рамках завершения приема функций регулирования рынка небанковских финансовых услуг Национальный банк открыл на официальном вебсайте Комплексную информационную систему (КИС НБУ), в которую были загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

Как отмечает пресс-служба НБУ, КИС предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через вебпортал Нацбанка, передает БизнесЦензор.

КИС НБУ позволяет участникам рынка и внешним пользователям осуществлять поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги в режиме онлайн.

В то же время КИС НБУ позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в Государственный реестр финансовых учреждений.

"Открыв КИС НБУ, Национальный банк обеспечивает уровень функционала по ведению реестров небанковских финансовых учреждений на уровне предыдущего регулятора и готов к его дальнейшему совершенствованию", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Нацкомфинуслуг, полномочия которой были разделены между НБУ и НКЦБФР.