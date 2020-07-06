АМКУ разрешил сделку по продаже доли в киевском отеле Hyatt

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на приобретение компаниями Leshi Limited (Кипр) и Neutral Point Holding Ltd (Британские Виргинские острова) акций кипрской Pontena Holdings Limited, обеспечивающих достижение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Pontena Holdings Limited является конечным бенефициаром и акционером (50%) ЧАО "Новые инжиниринговые технологии" (НИТ), выступающего собственником и управляющей компанией столичной пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Kiyv.

Акционерами ЧАО также являются кипрские Prandicle Limited (24,5%) и Roselink Limited (25,5%), свидетельствуют данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку за первый квартал 2020 года.

Как стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями "Индустриального союза Донбасса" (ИСД) Сергеем Тарутой, Виталием Гайдуком и Олегом Мкртчаном в Высоком суде Лондона, 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в набсовете представляют экс-менеджеры ИСД и компании "Регион" Мкртчана.

Еще 24,5% в НИТ через кипрскую Prandicle Limited владеет бывший глава "Нафтогаза" Олег Дубина. Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представлял Гайдук.

Напомним, в августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.

Пятизвездочная гостиница Hyatt Regency Kiyv на 234 номера расположена по ул. Аллы Тарасовой, 5, близ Софийской площади в Шевченковском районе Киева. Введена в эксплуатацию в июле 2007 года, в нее входят также SPA-комплекс, фитнес-центр, закрытый бассейн, рестораны, бары, конференц-залы.