Мининфраструктуры разработало предложения по поддержке авиаотрасли

Министерство инфраструктуры передало Кабмину на рассмотрение предложения поддержки авиационной отрасли Украины, которая оказалась в сложном положении из-за прекращения регулярного авиасообщения в рамках карантинных ограничений.

Об этом Мининфраструктуры сообщило в ответ на запрос Укринформа, передает БизнесЦензор.

"С целью объективной оценки сложившейся ситуации в авиационной отрасли в условиях введенных правительством карантинных мер Министерство инфраструктуры обратилось по данному вопросу к украинским субъектам авиационной деятельности. На основании полученной информации были обобщены и подготовлены предложения к проекту плана приоритетных действий правительства на 2020 год", – говорится в ответе министерства.

Отмечается, что предложения направлены на рассмотрение Кабмина, они содержат краткосрочные антикризисные меры (антиепидемиологични, экономические, социальные) по поддержке отрасли в период пандемии и восстановления ее работы после завершения карантина.

Кроме того, в Мининфраструктуры отметили, что совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства дорабатывают проект плана действий государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий карантинных ограничений. План предусматривает и поддержку транспортного сектора.

Как сообщалось, в связи с падением пассажиропотока и доходов международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" заявили о вынужденном сокращении работников. В частности, в "Борисполе" планируют в этом году сокращение работников на 700 человек, а в аэропорту "Киев" - половину сотрудников.

Также 18 июня представители украинского авиационного рынка обратились к властям при поддержке в связи со сложным положением авиации из-за прекращения пассажирских перевозок в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

С 15 июня в Украине возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение. Внутреннее авиасообщение возобновилось 5 июня.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.