flyDubai возобновит полеты в Украину с 8 июля
Авиакомпания flyDubai сообщила о восстановлении регулярных рейсов в Украину с 8 июля.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.
Первый рейс после отмены карантина, связанного с эпидемией коронавируса, состоится 8 июля - в аэропорт "Борисполь" рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании.
Согласно информации на сайте перевозчика, рейсы Дубай-Киев будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
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