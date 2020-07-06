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flyDubai возобновит полеты в Украину с 8 июля

flyDubai возобновит полеты в Украину с 8 июля

Авиакомпания flyDubai сообщила о восстановлении регулярных рейсов в Украину с 8 июля.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Первый рейс после отмены карантина, связанного с эпидемией коронавируса, состоится 8 июля - в аэропорт "Борисполь" рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании.

Согласно информации на сайте перевозчика, рейсы Дубай-Киев будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

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Дубай (27) Київ (4688) авіасполучення (2497)


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