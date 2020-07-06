Банк мужа Маркаровой планирует купить гостиницу "Днепр" в центре Киева
ПАО "КБ" Аккордбанк" заявил о намерениях приобрести 81% акций ПАО "Гостиница "Днепр".
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.
Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Данило Волынец (70,944264% акций).
Как сообщалось, Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.
Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.
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