Бывшая жена Тигипко запустит инвестиционный фонд на $20 миллионов

Венчурная компания TA Ventures, инвестирующая в инновационные интернет-проекты в Украине, США и Европе, основателем и управляющим директором которой является Виктория Тигипко, в 2020 году планирует выйти за пределы своей модели и сформировать фонд из сторонних денег.

Об этом сообщили руководители компании в интервью Forbes Украина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зарабатывать компания будет по классической схеме 2/20 – забирая себе в год 2% суммы вклада и 20% заработанного на экзите.

"Переговоры в самом разгаре. В Америке сложно бороться с венчурными инвестициями. Но у Виктории Тигипко хорошие партнеры и этого достаточно", – рассказала изданию венчурный партнер TA Ventures Эвелин Бучацки, которая специализируется на поиске сделок в США.

По словам Бучацки, COVID-19 этим планам и помешал, и поспособствовал. Если вначале Тигипко планировала привлечь, минимум, $50 млн, то сейчас намерена закрыть фонд примерно на $20 млн и оперативно им распорядится.

"Есть много стартапов со сниженными на 30-50% оценками. Очень важно не упустить момент и поддержать интересные компании и основателей", – сказала Бучацки.

Согласно данным Forbes, на счету TA Ventures уже 128 вложений на сумму более $60 млн. Крупнейшая инвестиция фонда – $3,85 млн.