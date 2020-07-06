Евросоюз раскритиковал предложенные Минэкономики изменения в правила госзакупок

Евросоюз выражает серьезную озабоченность в отношении проектов постановления Кабмина и закона, касающихся ограничений в части закупок импортной машиностроительной продукции в системе публичных закупок.

Об этом говорится в письме главы представительства Европейского Союза Матти Маасикаса к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю от 3 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В документе представители Евросоюза отмечают, что предложенные Минэкономики изменения при госзакупках не соответствуют обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и Соглашения ВТО о государственных закупках.

"Проект постановления намерен ввести в качестве пилотного проекта требование 15% - 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине. На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", – указывает Матти Маасикас.

Европейский Союз также с беспокойством отмечает регистрацию в Верховной Раде 24 июня законопроекта №3937.

"Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, что по нашей оценке также нарушит ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации. Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, которая требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможность участия в закупках в этих областях", – говорится в письме посла ЕС.

Дипломат отмечает, что намерение ввести такой же уровень локализации в закупках, связанных с проектами, который финансируются за средства таких учреждений как Европейский инвестиционный банк, "могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС".

Посол также указывает, что "введение дискриминационных мер", как это предусмотрено проектом постановления по проекту закона №3937, поставит под сомнение достижения Украины последних лет в реформе системы государственных закупок.

В документе уточняется, что в отношении к Соглашению ВТО о государственных закупках это нарушит его принципы, а, соответственно, также создаст риск для доступа Украины к рынку государственных закупок в других странах. К тому же, будет нанесен серьезный ущерб репутации страны, выстроенной с другими Сторонами Соглашения ВТО.

В отношении же Соглашения об ассоциации Европейская Комиссия сейчас оценивает выполнение первых трех этапов главы "Государственные закупки" на основе информации, недавно представленной украинской стороной. Проект постановления и законопроект №3937 неизбежно станет вызовом для этого процесса, как и для связанного с этим доступ к рынку для Украины также и в рамках Соглашения об ассоциации.

"Европейский Союз готов к дальнейшему обсуждению этих вопросов и поддержки украинской власти своим опытом использования государственных закупок как стратегического средства для решения законных экономических интересов с соблюдением основных принципов и международных обязательств Украины", - сообщил Матти Маасикас

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что предлагает установить неценовой дополнительный критерий при государственных закупках в машиностроительном секторе в 30%.