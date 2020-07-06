Минэкономики представило концепцию поддержки АПК до 2023 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы.

Как сообщает пресс-служба министерства, проектом предложены новые направления поддержки, такие как страхование урожая, развитие пчеловодства и нишевого и органического производства, передает БизнесЦензор.

"Планируя программы поддержки аграриев на следующие три года, мы оставили основные приоритетные направления, которые уже доказали свою экономическую эффективность: животноводство, садоводство, фермерство, удешевление техники и кредитов. В то же время мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления, как страхование урожая, поддержка нишевого и органического производства, пчеловодства", - подчеркнул заместитель министра Тарас Высоцкий.

Так, программа по поддержке животноводства на 2021-2023 годы предусматривает предоставление специальных бюджетных дотаций с целью реконструкции ферм и комплексов, изменения структуры производства, улучшение качественного состава поголовья, поддержки биоразнообразия и биологической безопасности.

Поддержка садоводства предполагается путем введения форвардных программ по закупке зерна (гречихи, проса, овса, ржи), введение дотаций для производителей и внедрение сезонных импортных пошлин.

В программе поддержки фермерства в Украине остаются такие направления, как: компенсация стоимости за покупку с/х техники, компенсация расходов по консультационные услуги, предоставление бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий вновь ФГ, дотация на содержание коров молочного направления, доплата ЕСВ в пользу застрахованных лиц членов/глав семейных фермерских хозяйств, предоставление беспроцентных кредитов. Также добавлено направление - поддержка развития органического производства.

Продолжает действовать финансовая поддержка с/х производителей путем частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, приобретенных за собственные или кредитные средства.

Также продолжается финансовая поддержка аграриев путем удешевления кредитов. Кроме того, предложено два новых направления такой поддержки: удешевление кредитов на закупку земель с/х назначения и удешевления страховых платежей (премий) по договорам страхования с/х культур от рисков гибели.

Указанные проекты программ поддержки будут в ближайшее время представлены к обсуждению на Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.