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Антимонопольный комитет получил временного главу

Антимонопольный комитет получил временного главу

С понедельника, 6 июля, обязанности главы Антимонопольного комитета временно исполняет первая замглавы ведомства Ольга Пещанская.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Напомним, Ольша Пещанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года.

Из открытых источников известно, что она несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пещанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пещанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал". 

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