Мировые цены на золото слабо меняются из-за опасений по коронавирусу

Цена на золото во вторник утром не показывает ярко выраженной динамики, рост числа случаев заражения коронавирусом в мире продолжает сдерживать оптимизм вокруг восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,05 доллара — до 1794,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% — до 18,547 доллара за унцию.

Во вторник отсутствие сильной динамики объясняется тем, что инвесторы, с одной стороны, оценивают продолжающийся активный рост числа случаев COVID-19 по всему миру, что поддерживает цену на безопасные активы, такие как золото, а с другой — экономические данные, показывающие восстановление экономики после коронавируса.

Согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), опубликованным в понедельник, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос рекордными темпами — до 57,1% с майских 45,4%, прогноз составлял 50,1%.

"Распространение новых случаев COVID-19 во всем мире усилило сохраняющуюся нервозность, поскольку инвесторы предпочитают хеджировать этот риск с помощью золота", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.