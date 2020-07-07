Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с Россией (обновлено)
Еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках государственной границы восстановлена возможность пешего пересечения границы.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров № 819-р от 17 июня, передает БизнесЦензор.
Так, согласно указанному решению правительства, с 00:00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: "Меловое" (Луганская область), "Гоптовка" (Харьковская область), "Бачевск "(Сумская область), "Юнаковка" (Сумская область).
Также границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область,), "Выступовичи" (Житомирская область), "Доманово" (Волынская область), "Славутич" (Черниговская область).
Кроме того, с 7 июля на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск" в Любешовском районе Волынской области и "Вильча" в Полесском районе Киевской области.
В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.
В Госпогранслужбе напомнили, что "Вильча" является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А "Дольск" – международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.
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