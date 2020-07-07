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В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай

В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай

Нардепы от "Слуги народа" и группы "Довира" предлагают ввести налог в 6 тыс. гривен за пай для рядовых владельцев земли. Соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета Верховной Рады. Эту инициативу поддерживает и большой агробизнес.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Законопроект №3131, основным нововведением которого является введение минимальной налоговой уплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер, зарегистрировали еще в феврале. В июне налоговый комитет ВР рекомендовал принятие документа за основу.

По данным Госгеокадастра, около 7 млн украинцев имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров каждый. 4,7 миллиона владельцев паев является единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паев сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

"В течение последних лет украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и решают обрабатывать ее самостоятельно", - рассказал DW председатель Комитета предпринимателей АПК при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.

"После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний. Конкуренция за землю растет", - пояснил он.

Юхновский предостерегает, что возрождение микрофермерства может остановить новый законопроект № 3131. По его словам, новый документ ляжет прежде всего на плечи единоличников.

"Единоличники обрабатывают свои паи самостоятельно, выращивают сельхозпродукцию для удовлетворения собственных потребностей, а также для реализации. Они платят только земельный налог, который, по подсчетам экспертов, составляет в среднем 140 гривен на гектар.

Но поскольку размер земельного налога устанавливают громады, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 гривен за гектар. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции декларируют те единоличники, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров. И только тогда возникает необходимость оплатить 18 процентов налога с этого дохода", - говорится в статье.

Отмечается, что большой агробизнес обвиняет единоличников в том, что они злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах.

В частности, документ поддерживает исполнительный директор "ИМК" - одного из крупнейших агрохолдингов Украины - Алекс Лисситса.

"Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается "по-черному", неофициально", - сказал он.

"Одна из основных форм наполнения бюджета ОТГ - земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нужно вводить специальный налог на землю для того, чтобы этот налог оставался в сельской местности и опять же работал на местную громаду", - считает Лисситса. Проект № 3131, по его словам, и предусматривает минимальный налог за гектар земли - независимо от того, сколько заработал единоличник.

В то же время экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект № 3131 опасным.

"Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников", - отмечает эксперт. Он прогнозирует, что селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.

Нивьевский также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Ведь и крупные предприятия, по его словам, платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут.

Они объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется.

земля (864) податки (2441) пай (13)


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Топ коментарі
+14
Гроші закінчуються, треба видоїти все з людей!
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07.07.2020 10:57
+11
Эта новость была опубликована еще вчера, народ оставил комментарии ( сами знаете какие) потом убрали и разместили снова слово в слово. Просто смотрите кому это выгодно, а выгодно прежде всего агрохолдингам "Принятие законопроекта №3131 приведет к тому, что
простые люди не смогут платить налог и будут вынуждены продавать землю. А
крупные аграрии этим воспользуются и увеличат свои земельные банки. При этом
крупные аграрии будут скупать землю по дешевке, а в первую очередь "отец схемы"
- Андрей Веревский."
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07.07.2020 12:16
+9
все просто. потужные реформаторы хотят скупить теперь землю находящуюся во владении у людей за безцинь.
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07.07.2020 13:16
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Гроші закінчуються, треба видоїти все з людей!
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07.07.2020 10:57 Відповісти
Land grab -грабеж земли.
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07.07.2020 18:13 Відповісти
шо б служба медом не казалась!)))
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07.07.2020 11:09 Відповісти
ЗЕко-***** зробить усіх разом!
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07.07.2020 11:50 Відповісти
Ну всех наврядли!А вот жителей села и мелких ПГТ изнасилуют сильно!!!! Ведь крупные фермерские хозяйства будут продавать (например зерно) по экспортным(а не местным) ценам и куда захотят.... поэтому,например, местным хлебопёкам придётся тоже подымать цену на свою продукцию!!! Кроме того сейчас,владельцы получая деньги за использование своего пая-вкладывают в местную бизнес структуры: ...магазины,бюро услуг,ремонтные мастерские и т.д!!!!А это означает какую то жизнь на селе!!!
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07.07.2020 14:41 Відповісти
Эта новость была опубликована еще вчера, народ оставил комментарии ( сами знаете какие) потом убрали и разместили снова слово в слово. Просто смотрите кому это выгодно, а выгодно прежде всего агрохолдингам "Принятие законопроекта №3131 приведет к тому, что
простые люди не смогут платить налог и будут вынуждены продавать землю. А
крупные аграрии этим воспользуются и увеличат свои земельные банки. При этом
крупные аграрии будут скупать землю по дешевке, а в первую очередь "отец схемы"
- Андрей Веревский."
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07.07.2020 12:16 Відповісти
https://biz.censor.net/user/90680, "простые люди не смогут платить налог и будут вынуждены продавать землю" - упс,
те, кто не смогут платить ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ потеряют право на землю, на которую будет установлен НАЛОГОВЫЙ ЗАЛОГ
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07.07.2020 20:46 Відповісти
на словах и по бумагах - "слуги народа",а на самом деле - марионетки олигархов.
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07.07.2020 12:56 Відповісти
Шкуродеры народа.
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07.07.2020 13:48 Відповісти
Слуги зробили разом тих тупих хто за низ проголосував...Я даже радий за них...Нехай на собі відчуютьте шо вони зробили 21 квітня 2019 року!!!
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07.07.2020 16:32 Відповісти
Pervaya delnaya statja na temu o zemle i rynke !
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07.07.2020 13:03 Відповісти
Если семья хочет себя прокормить обрабатывая 4 Га земли должна заплатить 6 тыс. с 1 га , а если агрохолдинги будут зарабатывть с 10 тыс.га земли оставляя прибыль в иностранных офшорах то те должны платить 1,5 тыс.грн.
Тоесть если семья хочет выжить она должна платить больше налогов,а если олигархи выводят валюту из страны то они должны платить меньше, но в Европе, Америке, той же России, чем больше зарабатываю, тем больше платят налогов, к тому же если сума дохода маленькая то налогой должно быть минимум, что бы выжила семья, где же логика?, да ее прсто нет, перед нами просто безответственная,обнаглевшая, зажравшиеся власть уголовников,нацистов, как Сталин и Троцкий сгоняли украинцев с земли и заставляли работать за копейки, а кто не соглашался тех оставляли и без земли и без средств существования, умирать от холода, болезней и голода.
Тлько перевыборы до тех пор пока неприйдут ответственные люди перед народом за свою работу и результат, а результатом должно бытьконкурентная страна на основе благосостояния народа и равных возможностей в медицыне и образовании, а нацыствующих бандитов, которые устроили имущественную дискриминацию украинцам посадить за гос.переворот.
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07.07.2020 13:11 Відповісти
Ничего страшного-народ ведь любит,что бы его трахали !Во первых за Янелоха и его зелёную власть,голосовало(и будут снова за него голосовать) 99,99% владельцев зем.пайов!!! И во вторых...две мои соседки(79 и 85 лет) проработали всю трудовую жизнь в колхозах,почти задаром,за трудодни и грамоты-но каждый день иступлённо трындят:....НУЖЕН СТАЛИН!ОН ПОРЯДОК НАВЕДЁТ!
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07.07.2020 15:00 Відповісти
це іх вибір 21 квітня 2019 року....нехай ідять може ума наберуться )))
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07.07.2020 16:33 Відповісти
все просто. потужные реформаторы хотят скупить теперь землю находящуюся во владении у людей за безцинь.
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07.07.2020 13:16 Відповісти
Этим налогом простых людей подстегнуть к продаже олигархам!
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07.07.2020 13:46 Відповісти
"Рынок земли" нагло пропихнули, а продавать землю никто не спешит. Налогами "селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.", а покупать землю будут Коломойские с Пинчуками и другие на них похожие. Таким образом постепенно украинцев из Украины выживут, создадут такие условия, что жить будет лучше где угодно только не в Украине. Украину после переименуют, скажут, что Украины нет и соответственно украинцев тоже нет и пошли вы нафиг, тут хозяева Коломойские с Пинчуками и другие на них похожие.
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07.07.2020 13:52 Відповісти
Коломойский с Пинчуком из другой оперы. Они землёй не интересовались никогда.
Землю будут масово скупать олигархи-латифундисты (Верёвский, Косюк, Порошенко ...) и "зарубежные инвесторы". Это те же морды, только деньги из офшоров.
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Проект закона №3131 практически возобновление крепостного права.
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07.07.2020 13:55 Відповісти
А у нас платять 5500 за пай??
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07.07.2020 14:04 Відповісти
У нас платять. Податок вони теж не довго думали. Просто взяли середню вартість оренди землі по Україні. Розрахунок простий - раз прибутків з землі стало нуль, то її будуть продавати майже задаром.
В мені теж дістались два паї у спадщину. І мені теж від них треба якось здихатись. Навіть без податку. А з податком навіть немає сенсу морочитись з оформленням спадщини. Законодавчо дуже легко створити умови, коли та земля взагалі нічого не коштує.
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07.07.2020 15:41 Відповісти
в мене сусід за два спадкові паі 15 тис грн кожен рік отримує з Сумщини....тепер буде 12 т податку платить ..так виходить?
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07.07.2020 16:36 Відповісти
то є так
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07.07.2020 18:08 Відповісти
Вони чекали доброго клоуна-чарівника, а вийшов злий-гвалтівник!
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07.07.2020 14:09 Відповісти
В частности, документ поддерживает исполнительный директор "ИМК" - одного из крупнейших агрохолдингов Украины - Алекс Лисситса.////////////(ст.13 Конституции Украины выводит "агрохолдинги" из правового поля Украины) за 6 последних лет они(агрохолдинги) перетравили все земли ГМО заразой,и продолжают безнаказанно этим заниматься./////////////////////////////////////////// Все "крупнейшие агрохолдинги" работают на территории Украины незаконно,и являются агропреступниками по многим параметрам. 1.Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье,... признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. О каком "здоровье" может идти речь если эти агропреступники травят раундапами и тиаклопридами(признанными в ЕС оружием массового поражения) все что шевелится в Украине,выращивая запрещенные законом ГРО(сою,рапс,кукурузу,пшеницу и пр. Ядовитыми стоками с их полей уже отравлено Каховское вдхрн,еще 2400 водоемов и территория вокруг них стали зонами экологического действия, Хаджибейский лиман,река Скила,Серет и др Отравлены грунтовые воды,гибнут пчелы сотнями тысяч семей,шмели,насекомые,черви,рыбы,птицы,все экологические цепочки разрушены . Наводнения смывают с полей отраву(раундапы и тиаклоприды) и она поступает в водозаборы городов. 2. Владельцы паев видя ,что агропреступники грубо нарушают Статью 13. "Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу."- стали забирать паи у отравителей и на них производить экологически чистую продукцию,такую как в Венгрии и др.странах ЕС , например,где поля с ГМО были просто уничтожены и сожжены. В ответ агропреступники стали лоббировать принятие антиконституционных(ст13) законов,разоряя владельцев паев экономически.А это нарушает правила рыночной конкуренции и саму суть "реформ" -делая их преступными и незаконными.Для этого начали разрушить одну из ветвей власти-судебную,нанимая "правильных" варягов со стороны в Верховный суд,для "крышевания" всех этих незаконных деяний,потому что наши судьи Верховного суда,да и судьи КСУ,депутаты (обранцы народа) живут здесь и ежедневно пьют отравленную ядовитыми стоками с полей воду(бутилированную и заботливо фторированную),или с 200м скважин, вода в которых многочисленным бурением(дырками) также стала непригодной ,т.к все существующие "фильтры" очищают воду только в теории,и то от ила и песка. А когда "агропреступники" скупят всю землю у пайщиков и фермеров(для этого и затеяна вся эта лабуда),тогда за глотком чистой воды надо будет ехать в Гренландию,которую мудрый Д.Трамп уже покупает для спасения американских задниц,потому что в США та же проблема,что и у нас. Всем добра.

Источник: https://biz.censor.net/n3206508
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07.07.2020 14:59 Відповісти
В Латвии хорошие земли около 2000 года стоили 350 евро за 1 га, сейчас они стоят 8000 - 9000 евро за 1 га...
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07.07.2020 15:17 Відповісти
Посмотри сколько сельхоз земли в Латвии и сколько в Украине.
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07.07.2020 18:54 Відповісти
Ну вот вам и повод собраться в Киеве на Майдане хотя бы половине из этих "... около 7 млн украинцев имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров каждый. 4,7 миллиона владельцев паев является единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно" - да "зробить їх разом", зеленых слуг и Веревского!
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07.07.2020 15:32 Відповісти
они убить хотят все в стране.
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07.07.2020 16:09 Відповісти
Так зараз за оренду паю щороку десь і платять фермери по 5-6-7 тис. грн... І це тепер власники паїв усе мають віддати податком?
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07.07.2020 18:09 Відповісти
Нема грошей! І це тільке квіточки,будуть і ягідки
Нехай ті, хто голосував за зелень, не обляпаються
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07.07.2020 18:13 Відповісти
Давайте зелені розказуйте про те що олігархам не вистачає грошей щоб купити ті паї😭
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07.07.2020 18:56 Відповісти
Грошей немає на податки, продавайте паї. Беня скупить, задешево. Перепродасть кацапам. Все по плану.
Нарідна влада знищує фермерів
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07.07.2020 19:17 Відповісти
Погнали шарить у крестьян в карманах, уроды... Хотя... если крестьянам это нравится...
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08.07.2020 00:48 Відповісти
Люди, вы вообще читали сам законопроект? Я вот почитала, так вот, налог этот именно для пользователей земли, для того, кто получает с нее прибыль. Если ваша земля в аренде, то и налог этот платит арендодатель, который и сейчас платит 1500 грн в год с каждого гектара. Для собственников земли, которые на ней не работают ничего не поменяется.
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08.07.2020 10:04 Відповісти

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