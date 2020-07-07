В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай
Нардепы от "Слуги народа" и группы "Довира" предлагают ввести налог в 6 тыс. гривен за пай для рядовых владельцев земли. Соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета Верховной Рады. Эту инициативу поддерживает и большой агробизнес.
Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
Законопроект №3131, основным нововведением которого является введение минимальной налоговой уплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер, зарегистрировали еще в феврале. В июне налоговый комитет ВР рекомендовал принятие документа за основу.
По данным Госгеокадастра, около 7 млн украинцев имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров каждый. 4,7 миллиона владельцев паев является единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паев сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.
"В течение последних лет украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и решают обрабатывать ее самостоятельно", - рассказал DW председатель Комитета предпринимателей АПК при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.
"После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний. Конкуренция за землю растет", - пояснил он.
Юхновский предостерегает, что возрождение микрофермерства может остановить новый законопроект № 3131. По его словам, новый документ ляжет прежде всего на плечи единоличников.
"Единоличники обрабатывают свои паи самостоятельно, выращивают сельхозпродукцию для удовлетворения собственных потребностей, а также для реализации. Они платят только земельный налог, который, по подсчетам экспертов, составляет в среднем 140 гривен на гектар.
Но поскольку размер земельного налога устанавливают громады, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 гривен за гектар. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции декларируют те единоличники, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров. И только тогда возникает необходимость оплатить 18 процентов налога с этого дохода", - говорится в статье.
Отмечается, что большой агробизнес обвиняет единоличников в том, что они злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах.
В частности, документ поддерживает исполнительный директор "ИМК" - одного из крупнейших агрохолдингов Украины - Алекс Лисситса.
"Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается "по-черному", неофициально", - сказал он.
"Одна из основных форм наполнения бюджета ОТГ - земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нужно вводить специальный налог на землю для того, чтобы этот налог оставался в сельской местности и опять же работал на местную громаду", - считает Лисситса. Проект № 3131, по его словам, и предусматривает минимальный налог за гектар земли - независимо от того, сколько заработал единоличник.
В то же время экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект № 3131 опасным.
"Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников", - отмечает эксперт. Он прогнозирует, что селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.
Нивьевский также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Ведь и крупные предприятия, по его словам, платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения.
Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут.
Они объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется.
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простые люди не смогут платить налог и будут вынуждены продавать землю. А
крупные аграрии этим воспользуются и увеличат свои земельные банки. При этом
крупные аграрии будут скупать землю по дешевке, а в первую очередь "отец схемы"
- Андрей Веревский."
те, кто не смогут платить ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ потеряют право на землю, на которую будет установлен НАЛОГОВЫЙ ЗАЛОГ
Тоесть если семья хочет выжить она должна платить больше налогов,а если олигархи выводят валюту из страны то они должны платить меньше, но в Европе, Америке, той же России, чем больше зарабатываю, тем больше платят налогов, к тому же если сума дохода маленькая то налогой должно быть минимум, что бы выжила семья, где же логика?, да ее прсто нет, перед нами просто безответственная,обнаглевшая, зажравшиеся власть уголовников,нацистов, как Сталин и Троцкий сгоняли украинцев с земли и заставляли работать за копейки, а кто не соглашался тех оставляли и без земли и без средств существования, умирать от холода, болезней и голода.
Тлько перевыборы до тех пор пока неприйдут ответственные люди перед народом за свою работу и результат, а результатом должно бытьконкурентная страна на основе благосостояния народа и равных возможностей в медицыне и образовании, а нацыствующих бандитов, которые устроили имущественную дискриминацию украинцам посадить за гос.переворот.
Землю будут масово скупать олигархи-латифундисты (Верёвский, Косюк, Порошенко ...) и "зарубежные инвесторы". Это те же морды, только деньги из офшоров.
В мені теж дістались два паї у спадщину. І мені теж від них треба якось здихатись. Навіть без податку. А з податком навіть немає сенсу морочитись з оформленням спадщини. Законодавчо дуже легко створити умови, коли та земля взагалі нічого не коштує.
Источник: https://biz.censor.net/n3206508
Нехай ті, хто голосував за зелень, не обляпаються
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