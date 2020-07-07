В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай

Нардепы от "Слуги народа" и группы "Довира" предлагают ввести налог в 6 тыс. гривен за пай для рядовых владельцев земли. Соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета Верховной Рады. Эту инициативу поддерживает и большой агробизнес.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Законопроект №3131, основным нововведением которого является введение минимальной налоговой уплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер, зарегистрировали еще в феврале. В июне налоговый комитет ВР рекомендовал принятие документа за основу.

По данным Госгеокадастра, около 7 млн украинцев имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров каждый. 4,7 миллиона владельцев паев является единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паев сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

"В течение последних лет украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и решают обрабатывать ее самостоятельно", - рассказал DW председатель Комитета предпринимателей АПК при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.

"После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний. Конкуренция за землю растет", - пояснил он.

Юхновский предостерегает, что возрождение микрофермерства может остановить новый законопроект № 3131. По его словам, новый документ ляжет прежде всего на плечи единоличников.

"Единоличники обрабатывают свои паи самостоятельно, выращивают сельхозпродукцию для удовлетворения собственных потребностей, а также для реализации. Они платят только земельный налог, который, по подсчетам экспертов, составляет в среднем 140 гривен на гектар.

Но поскольку размер земельного налога устанавливают громады, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 гривен за гектар. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции декларируют те единоличники, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров. И только тогда возникает необходимость оплатить 18 процентов налога с этого дохода", - говорится в статье.

Отмечается, что большой агробизнес обвиняет единоличников в том, что они злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах.

В частности, документ поддерживает исполнительный директор "ИМК" - одного из крупнейших агрохолдингов Украины - Алекс Лисситса.

"Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается "по-черному", неофициально", - сказал он.

"Одна из основных форм наполнения бюджета ОТГ - земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нужно вводить специальный налог на землю для того, чтобы этот налог оставался в сельской местности и опять же работал на местную громаду", - считает Лисситса. Проект № 3131, по его словам, и предусматривает минимальный налог за гектар земли - независимо от того, сколько заработал единоличник.

В то же время экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект № 3131 опасным.

"Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников", - отмечает эксперт. Он прогнозирует, что селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.

Нивьевский также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Ведь и крупные предприятия, по его словам, платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут.

Они объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется.