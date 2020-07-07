СЕТАМ продает 26 арестованных самолетов из-за долгов по зарплате

Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) 26 самолетов общей стартовой стоимостью 2 млн 465,496 тыс грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

Воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", АН - 2Т и реактивные Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн - это долг по заработной плате.

Цены стартуют от 55 527 грн.

"Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед сорок одним работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и его развитие", - отметил генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.

Аукционы состоятся 8-9 июля 2020 года.