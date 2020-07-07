Кличко отрицает планы строительства ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка"
Строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.
По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, что якобы на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести.
Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут" и книжного рынка на Петровке не будет.
"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор - ООО "Книжный рынок". Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбацкой, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков. Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Тому, кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить", - отметил Кличко.
Он призвал представителей книжного рынка провести детальную разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.
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По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 2 июнябенефициарным собственником ООО "Книжный рынок" стал гражданин Швеции Томс Пер Андрес через компанию "Стадсис АБ", которая сконцентрировала 100% общества, тогда как ранее прямым собственником числилась Инна Павлюк, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина . Источник: https://biz.censor.net/n3207106Что ещё добавить?