Член наблюдательного совета "Укрзализныци" остановил тендеры компании по реализации металлолома

АО "Укрзализныця" приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов.

Об этом БизнесЦензор стало известно от участников рынка.

По их информации, инициатором приостановки стал член наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун, в сферу компетенции которого относятся закупки и продажи имущества железнодорожной компании. Списанные вагоны предполагается не отправлять на лом, а ремонтировать.

Ранее "Укрзализныця" заявляла о планах нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс. тонн на сумму 1,1 млрд. грн. Эти деньги планировалось направить на поддержание финансовой стабильности компании. Сейчас персонал "Укрзализныци" переведен на 4-дневный график работы.

"Укрзализныця" долгое время не могла договориться с основными потребителями лома – метпредприятиями – об условиях отгрузки сырья. Железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант – покупать уже погруженное в вагоны сырье.

И как только "Укрзализныця" учла позицию ключевых потребителей металлолома, в июне 2020 года из 38 лотов общим объемом 79 тыс. тонн лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. тонн. Выручка "Укрзализныци" от этих тендеров составила 215 млн грн.

По данным ProZorro.Sales, в 1 полугодии 2020 года "Укрзализныця" продала 105 тыс. тонн лома на сумму 433 млн грн.

Весной объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало "Укрзализныцю" предпринять меры для увеличения продаж лома. Проблема сбора металлолома актуализировалась для металлургов на фоне карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Именно поэтому метпредпрятия просили железную дорогу повысить эффективность реализации металлолома и активизировать списание вагонов.

В распоряжении "Укрзализныци" находится свыше 300 тыс. тонн лома.