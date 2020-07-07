"Приватбанк" проиграл суд Коломойскому по возвращению 247 АЗС (обновлено)

Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений предыдущее судебное решение, которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и в рамках обеспечения их иска запрещено банку предпринимать любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).

Согласно материалам дела, задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

Как сообщили в пресс-службе "Приватбанка", банк планирует подать кассационную жалобу на советующее решение апелляционного хозсуда, передает Интерфакс-Украина.

Ранее указанные 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.

Пресс-служба "Приватбанка" отмечала, что с августа по сентябрь 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами банка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн.

Уточнялось также, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имуществом в свое владение.

Так, "Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.