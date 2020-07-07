"Приватбанк" проиграл суд Коломойскому по возвращению 247 АЗС (обновлено)
Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений предыдущее судебное решение, которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и в рамках обеспечения их иска запрещено банку предпринимать любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг.
Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).
Согласно материалам дела, задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.
Как сообщили в пресс-службе "Приватбанка", банк планирует подать кассационную жалобу на советующее решение апелляционного хозсуда, передает Интерфакс-Украина.
Ранее указанные 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.
Пресс-служба "Приватбанка" отмечала, что с августа по сентябрь 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами банка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн.
Уточнялось также, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имуществом в свое владение.
Так, "Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.
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Вопрос об ответственности за грабеж государства на как минимум 6 млрд грн Зеленский не поднимает и никогда не поднимет. И пока он в силе - не даст поднять силовикам. Потому что, дорогие избиратели Владимира Ссаныча, ваш президент - это подельник Коломойского. Зависимый и повязанный с ним. Это удивительная украинская финансово-промышленная аномалия - два сросшихся политических организма. И разъединить эту связь сможет только суд по антимафиозному закону РИКО. Ну или Майдан. Скучного финала точно не будет - спасибо жителям Кривбасса.
кто первым заправлял "ДАРОМ" т. е без оплатно в марте -апреле 2014 года танки и Бтр-ы в " Гвардейском.
Так это был настоящий бизнесмен Украины -
Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (с большой буквы).
Так Граждане Украины все помнят и не забывают .
Придет время - напомнят.....
а тебе известно что этот вороватый жид чуть не уробил банквскую систему Украины? А тебе известно чуства когда ты 2 недели не можешь НИЧЕГО со своим счетом сделать? А?
А еще прочти интервью нью-йорк таймс, где эта пархатая **** говорила "нам надо в ********". Было такое. Это ВРАГ Украины. Была бы моя воля я их бы повесил публично на майдане за совокупность преступлений
Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией «Квартал 95». По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка. «Именно сюда попал 41 млн долларов, украденный из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников «Квартала 95», - пояснили активисты. Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD. «5 июля 2012, меньше чем за 2 часа после того как деньги были получены, Зеленский кладет 9000000 долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 000 долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 000 долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 000, 16 августа 2013 года - еще 800 000 долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?» - спрашивают активисты. По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз. «Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800000 долларов. 24 апреля - 600 000 долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., Зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 000 долларов. 2 июне того же года - 610 000 и 5 декабря - еще 900 000 долларов», - рассказали авторы видео. Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги. «Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги», - настаивают они.Свернуть
В США би попробували віджати державне. Там довго не "базарять" з бидлом. Сказали рилом в землю, не помогло - застрілили. А нас що це таке??? воровате бидло краде гроші 6 млрд !!! і ще бикує.