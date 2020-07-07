Цена экспорта "Газпрома" в мае упала ниже рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале - $143, в марте - $125, в апреле - $109 за тысячу кубометров.

Выручка от экспорта газа в мае 2020 года составила $1,123 млрд (по сравнению с $1,319 млрд за апрель, $1,766 млрд за март, $2,028 за февраль и $3,018 млрд за январь 2020 года).

Объем поставок на экспорт в мае 2020 года составил 11,9 млрд куб. м (в мае 2019 года было 16,581 млрд куб. м.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к различным спотовым индексам. В мае спотовые цены на газ в Европе достигли минимума. Средняя котировка газа с поставкой "на следующий день" на голландском хабе TTF (главном в Европе) снизилась до $52 за тысячу кубометров с провалом до $34 в последней декаде месяца. В настоящее время спотовые цены на газ на TTF восстановились до уровня немногим выше $60 за тысячу кубометров.

Краткосточный спот ("день вперед" и "месяц вперед") определяет менее 40% портфеля контрактов "Газпрома". В портфеле долгосрочных контрактов концерна большую роль играют форвардные контракты с привязкой к ценам спотовых площадок "квартал вперед", "сезон вперед", "год вперед", отмечал две недели назад начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев. Эта контрактная защита позволяет "Газпрому" продавать газ по цене в 2-3 раза дороже краткосрочных котировок.