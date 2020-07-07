АО "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дія".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения "Дія". Цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%", - сообщает компания.

В общем "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документов из "Дія": ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.