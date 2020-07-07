Из-за карантинных ограничений украинцы могут въезжать только в 23 страны, – МИД

В условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцам открыт беспрепятственный въезд в 23 страны.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти 23 страны включают государства, куда нужна виза, то есть въехать можно, но с визой, и действуют определенные карантинные ограничения, то есть въехать можно, но надо придерживаться некоторых правил. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это самые популярные направления", – сказал Кулеба.

По словам министра, остальные страны этого списка "не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешествующих", и в этом направлении массового потока украинцев не наблюдается: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Кулеба отметил, в страны Шенгенской зоны могут въезжать только восемь категорий граждан.

По словам министра, в эти восемь категорий входят работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за людьми пожилого возраста и лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, сотрудники полиции по время исполнения ими обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных военных контингентов для исполнения своих функций; лица, которые направляются транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Кулеба добавил, что Министерство здравоохранения Украины совместно с МИД постоянно передают ЕС обновленные данные о ситуации с заболеваемостью на COVID-19 в Украине.

"Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно быстрее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны", – сказал глава министерства.

Как сообщалось, ранее Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла.

В частности, исходя из установленных критериев, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на въезд для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Этот список стран будет обновляться каждые две недели.