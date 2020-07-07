МИД призвал авиакомпании ограничить продажу билетов на рейсы в страны ЕС

Министерство иностранных дел призывает авиакомпании не продавать билеты украинцам в страны Евросоюза без подтверждения возможности въезда.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет для авиакомпаний: пожалуйста, очень прошу, не пытайтесь заработать лишнюю копейку на авиабилете для украинца, который покупает билет в страну ЕС, зная наперед, что, высадив этого человека с борта самолета, вы оставляете его наедине с проблемами", – сказал Кулеба.

Путешествующим украинцам министр посоветовал тщательно проверять информацию о въезде до путешествия.

"И два совета украинским путешествующим: во-первых, не ленитесь проверять информацию о въезде в ту или иную страну до покупки вами соответствующих билетов, не тратьте зря деньги, не создавайте себе дополнительных проблем, изучите детально все нюансы, для этого есть уже достаточно информационных ресурсов, прежде всего интерактивная карта МИД. И второе: пожалуйста, дорогие украинцы, не тешьте себя иллюзиями, что при пересечении границы другой страны вы как-то проскочите, решите свой вопрос, сможете кого-то уговорить. Характерная человеческая черта "как-то оно решится", но пандемия – это не тот случай", – добавил глава МИДа.

Кулеба также сообщил, что 12 граждан Украины, которых не впустили в Грецию в субботу, вернутся на родину во вторник двумя рейсами Ryanair за счет авиакомпании, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще четыре украинца вернутся из Греции рейсом WizzAir.

Министр добавил, что посольство Украины в Греции активно работает с органами власти этой страны для того, чтобы украинцам не поставили в паспорт депортацию и таким образом сохранили им возможность дальнейших путешествий в страны ЕС.

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Как сообщалось, по данным МИДа, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцам открыт беспрепятственный въезд в 23 страны.

При этом в страны Шенгенской зоны свободный въезд закрыт, туда могут въезжать только восемь категорий граждан. Это работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за людьми пожилого возраста и лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, сотрудники полиции по время исполнения ими обязанностей, представители международных организаций и международных военных контингентов для исполнения своих функций; лица, которые направляются транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.