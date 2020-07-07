Золотовалютные резервы выросли до рекорда за последние 8 лет, – Нацбанк (обновлено)

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд до $28,52 млрд.

Как отмечает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года, передает БизнесЦензор.

"Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", – сказано в сообщении.

Так, на увеличение резервов повлияло поступление в июне первого транша от Международного валютного фонда объемом 1,5 млрд специальных прав заимствований (SDR) или $2,08 млрд по новой программе stand-by, а также связаного официального финансирования от Евросоюза объемом 500 млн евро.

Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в валюте на 353,3 млн евро, а Нацбанк выкупил на межбанке для пополнения международных резервов $1,16 млрд, тогда как интервенции по продаже валюты не проводились;

Также на увеличение резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $154 млн (в эквиваленте).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $1,19 млрд (в эквиваленте). Из этой суммы $1,07 млрд выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, а $75,7 млн – по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сообщает НБУ.

Как сообщалjcm, по предварительным данным НБУ, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.