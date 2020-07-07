НБУ согласовал нового председателя правления "Укрсиббанка"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал на должности председателя правления УкрСиббанка (Киев) экс-руководителя региона Марокко группы BNP Paribas и экс-главу банка BMCI (Марокко) Лорана Дюпуша (Laurent Dupuch), сообщили в пресс-службе УкрСиббанка во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я ценю достижения, проактивность и целеустремленность команды Ukrsibbank и готов поделиться своим международным опытом, чтобы достичь новых долгосрочных стратегических целей", – отметил Дюпуш, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что набсовет УкрСиббанка 12 февраля 2020 года выбрал Дюпуша на соответствующую должность.

По данным пресс-службы, Дюпуш присоединился к группе BNP Paribas в 1993 году и имеет руководящий опыт работы в различных странах и сферах банковской деятельности.

Указывается, что в течение 2006-2007 гг. он был членом набсовета Ukrsibbank и работал над интеграцией банка в международную группу.

УкрСиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (61,203 млрд грн) Укрсиббанк занимал 9-е место среди 75 действовавших банков в Украине.