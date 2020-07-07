"Центрэнерго" должно закупить 1,2 миллиона тонн угля у частных компаний, – Минэнерго

Несмотря на решение Кабинета министров относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, ПАО "Центрэнерго продолжает использовать природный газ для производства электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итога состоявшегося во исполнение поручения президента Владимира Зеленского совещания по восстановлению работы угольных шахт, передает БизнесЦезор.

В ходе совещания и.о. министра Ольга Буславець признала, что сейчас сжигание газа на ТЭС государственной компании является более выгодным, чем покупка угля. В то же время министр настаивает на возобновлении угольной продукции и возвращении в ближайшее время.

Поэтому, предприятию было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года.

По данным министерства, на второе полугодие "Центрэнерго" потребуется ориентировочно 2,4 млн тонн угля, при этом государственные шахты могут поставить лишь около половины этого объема, а остальную часть "Центрэнерго" должно купить у частных отечественных угольных компаний.

В ходе совещания представители "Центрэнерго" выразили намерение привлечь кредиты государственных банков для финансового оздоровления предприятия.

Участники совещания договорились провести дополнительные консультации по вопросам поставок угля для "Центрэнерго" на текущей неделе.

Как сообщалось, к участию в этом совещании исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила руководителей Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь". При этом, название последней фирмы в приглашении указано с ошибкой, ведь согласно ЕГР предприятие называется "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.