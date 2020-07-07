Министр экономики озвучил новые пожелания к решениям Нацбанка

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что новый глава Национального банка Украины должен быть не слишком консервативным и допустит снижение учетной ставки ниже уровня инфляции.

Об этом Петрашко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным. Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам", – сказал Петрашко.

По мнению министра, для роста экономики на 7-8% ВВП, необходимо кредитование в 320-400 млрд грн ежегодно, тогда как в минувшем году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд грн.

Петрашко также заявил о необходимости дальнейшего снижения учетной ставки Национального банка.

"Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция", – сказал Петрашко.

По его словам, снижение учетной ставки до 6% годовых – положительный шаг для экономики, однако запоздалый.

"Снижение до 6% – хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода тому, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года", – сказал министр.

Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий рассказал о требованиях министра экономики Игоря Петрашко девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.

"На одном из совещаний с участием президента премьер-министра, министров, советников президента, действующий министр экономики (Игор Петрашко, – ред.) отметил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетен курс доллара к гривне – 29 или 30. Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/- 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне", – сказал Смолий.

"Мы снова возвращаемся к "хотелкам". Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40. Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", – подчеркнул экс-глава НБУ.

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