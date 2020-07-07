Немецкий перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине
Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.
Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры могут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.
В компании уточнили, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.
Работающие на маршрутах автобусы – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi, туалеты.
"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев -Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных", – заверил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.
Линия Киев – Одесса - Затока, в частности, отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в КиевКак сообщалось, FlixBus с 25 июня начал возобновлять работу в Украине на отдельных международных маршрутах.
FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.
В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.
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Сообщить о причинах тоже не соизволил
Замалым не пришлось ночевать в Люблине.
Но, слава Богу сел на "своего перевозчика" на Тернополь.
И тут же пожалел. Кондишн в 30градусную жару не работал, а сиденья были рассчитаны на рост китайских мальчиков, ноги затекли через пять минут поездки. После вопроса про туалет стюардесса весело рассмеялась.
Во Фликс Бусе нормальный сервис, туалет, розетки, кондишн, вай фай и т.д.
.... как же ж мы б без этого жили-то???
И время в пути у них на несколько часов больше.
Возвращение в Украину напоминало возвращение в ад. Было это прошлым летом. Жара. С трудом удалось купить билет, отстояв огромную очередь - билеты продавали только по прибытию автобуса (предварительно купить нельзя!), в билет вписали багаж (хотя его не было), объясняя тем, что компьютер по другому билет не продает. Приезжает раздолбаный эталон (или богдан - уже не помню точно) - расстояния между пассажирами и между рядами рассчитаны явно на пигмеев-дистофиков. Ехать почти 4 часа. Едем. Ямы. Ощущение, что подвески нет в принципе - каждая яма и кочка - как будто удар сапогом по сиденью. Окна нараспашку, один люк не открывается. Место у окна. Через полчаса начинаю чувствовать. что поджариваюсь заживо. Осматриваюсь - вдоль стенки идет приваренная квадратная труба, которая раскаленная!! На просьбу выключить печку водила ответил - что по трубе идут дымовые газы от двигателя и выключить никак нельзя. Зато, блин, по салону прикручено десяток динамиков и на всю громкость льется адская музыка - шансон, стас михайлов, тюремные песни и прочий угар.
Очень вспоминались просторные автобусы FlixBus с кондиционером, туалетом, WiFi, USB-зарядками и дороги без ям.
Кстати цена за 1 км практически одинаковая.
Такой сервис большим перевощчикам даже и не снился.
При поломке придется ждать сутки, а не пару десятков минут.
В любом случае уровень сервиса, а точнее - соотношение цена/качество не сопоставимо.
И конкуренция пойдет на пользу нашим перевозчикам, может начнут хоть немного уважать пассажиров.