Немецкий перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры могут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

В компании уточнили, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

Работающие на маршрутах автобусы – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi, туалеты.

"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев -Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных", – заверил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

Линия Киев – Одесса - Затока, в частности, отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в КиевКак сообщалось, FlixBus с 25 июня начал возобновлять работу в Украине на отдельных международных маршрутах.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.