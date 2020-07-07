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Немецкий перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Немецкий перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры могут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

В компании уточнили, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

Работающие на маршрутах автобусы – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi, туалеты.

"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев -Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных", – заверил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

Линия Киев – Одесса - Затока, в частности, отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в КиевКак сообщалось, FlixBus с 25 июня начал возобновлять работу в Украине на отдельных международных маршрутах.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.

Автор: 

перевезення (646) транспорт (510) пасажиропотік (540) Flixbus (34) автобус (249)


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Топ коментарі
+7
соскучился по ржавым богданам и эталонам? ну-ну...
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08.07.2020 07:48
+6
Это хорошо, хоть немного собьют спесь с местных перевозчиков на их ржавых корытах и ценах, как будто возят на космических кораблях.
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07.07.2020 22:51
+3
В свое время пришлось много поездить по Европе, в том числе и на FlixBus. У всех перевозчиком много скидок, и если брать заранее, то выходит дешево.
Возвращение в Украину напоминало возвращение в ад. Было это прошлым летом. Жара. С трудом удалось купить билет, отстояв огромную очередь - билеты продавали только по прибытию автобуса (предварительно купить нельзя!), в билет вписали багаж (хотя его не было), объясняя тем, что компьютер по другому билет не продает. Приезжает раздолбаный эталон (или богдан - уже не помню точно) - расстояния между пассажирами и между рядами рассчитаны явно на пигмеев-дистофиков. Ехать почти 4 часа. Едем. Ямы. Ощущение, что подвески нет в принципе - каждая яма и кочка - как будто удар сапогом по сиденью. Окна нараспашку, один люк не открывается. Место у окна. Через полчаса начинаю чувствовать. что поджариваюсь заживо. Осматриваюсь - вдоль стенки идет приваренная квадратная труба, которая раскаленная!! На просьбу выключить печку водила ответил - что по трубе идут дымовые газы от двигателя и выключить никак нельзя. Зато, блин, по салону прикручено десяток динамиков и на всю громкость льется адская музыка - шансон, стас михайлов, тюремные песни и прочий угар.
Очень вспоминались просторные автобусы FlixBus с кондиционером, туалетом, WiFi, USB-зарядками и дороги без ям.
Кстати цена за 1 км практически одинаковая.
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08.07.2020 13:26
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Обеспечивает крышу для местных перевозчиков
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07.07.2020 20:33 Відповісти
Колонія, що тут говорити. Своїх перевізників вбивали дурантинами і дають зелене світло чужинцям. Власне машинобудування 'С заборогяє Україні розвивати. Скоро нічого не буде власного.
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07.07.2020 21:12 Відповісти
соскучился по ржавым богданам и эталонам? ну-ну...
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08.07.2020 07:48 Відповісти
"Свой перевозчик" ЧП Шубин летом 19го не соизволил выехать из Варшавы в Киев.
Сообщить о причинах тоже не соизволил
Замалым не пришлось ночевать в Люблине.
Но, слава Богу сел на "своего перевозчика" на Тернополь.
И тут же пожалел. Кондишн в 30градусную жару не работал, а сиденья были рассчитаны на рост китайских мальчиков, ноги затекли через пять минут поездки. После вопроса про туалет стюардесса весело рассмеялась.
Во Фликс Бусе нормальный сервис, туалет, розетки, кондишн, вай фай и т.д.
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08.07.2020 13:44 Відповісти
я смотрю Польша тоже колония, там масса разных перевозчиков в том числе и этот.
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08.07.2020 15:33 Відповісти
Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.Источник: https://biz.censor.net/n3206603

.... как же ж мы б без этого жили-то???
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07.07.2020 21:22 Відповісти
А я думав Зелений Слон відкриє внутрішні рейси в німеччині.
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07.07.2020 21:38 Відповісти
Это хорошо, хоть немного собьют спесь с местных перевозчиков на их ржавых корытах и ценах, как будто возят на космических кораблях.
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07.07.2020 22:51 Відповісти
Не видел ни одного крупного перевозчика, у которого цены не были бы процентов на 30-50 выше, чем у мелких.
И время в пути у них на несколько часов больше.
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08.07.2020 12:47 Відповісти
В свое время пришлось много поездить по Европе, в том числе и на FlixBus. У всех перевозчиком много скидок, и если брать заранее, то выходит дешево.
Возвращение в Украину напоминало возвращение в ад. Было это прошлым летом. Жара. С трудом удалось купить билет, отстояв огромную очередь - билеты продавали только по прибытию автобуса (предварительно купить нельзя!), в билет вписали багаж (хотя его не было), объясняя тем, что компьютер по другому билет не продает. Приезжает раздолбаный эталон (или богдан - уже не помню точно) - расстояния между пассажирами и между рядами рассчитаны явно на пигмеев-дистофиков. Ехать почти 4 часа. Едем. Ямы. Ощущение, что подвески нет в принципе - каждая яма и кочка - как будто удар сапогом по сиденью. Окна нараспашку, один люк не открывается. Место у окна. Через полчаса начинаю чувствовать. что поджариваюсь заживо. Осматриваюсь - вдоль стенки идет приваренная квадратная труба, которая раскаленная!! На просьбу выключить печку водила ответил - что по трубе идут дымовые газы от двигателя и выключить никак нельзя. Зато, блин, по салону прикручено десяток динамиков и на всю громкость льется адская музыка - шансон, стас михайлов, тюремные песни и прочий угар.
Очень вспоминались просторные автобусы FlixBus с кондиционером, туалетом, WiFi, USB-зарядками и дороги без ям.
Кстати цена за 1 км практически одинаковая.
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08.07.2020 13:26 Відповісти
Я уже не говорю о таких приятных мелочах, как онлайн расписание и покупка единых билетов на все виды транспорта с пересадками - и автобусы и ж/д транспорт, приложение для смартфона, оперативное оповещение о задержках и прочее.
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08.07.2020 13:39 Відповісти
Не знаю, по моим маршрутам ходят вполне приличные спринтеры с трехкратной подстраховкой между перевозчиками на случай поломки и стыковкой с такси(бесплатно), если перевозчику невыгодно довозить двух-трёх пассажиров до пункта назначения
Такой сервис большим перевощчикам даже и не снился.
При поломке придется ждать сутки, а не пару десятков минут.
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08.07.2020 14:02 Відповісти
У FlixBus тоже были и опоздания и поломки и замены автобусов. Но. Пассажир всегда оперативно оповещается обо всем - СМС, е-mail. Один раз автобус сломался - через полчаса подъехал другой и забрал пассажиров.
В любом случае уровень сервиса, а точнее - соотношение цена/качество не сопоставимо.
И конкуренция пойдет на пользу нашим перевозчикам, может начнут хоть немного уважать пассажиров.
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08.07.2020 20:05 Відповісти
Да все останется как и было не переживайте. И ржавые корыта и цены и ******** водилы) Просто более крупные игроки поглощают мелких. Законы капитализма не более. А про наших перевозчиков можно рассказывать долго. Буквально пару дней назад ехал по Киеву на маршрутке. Водила уперся в пробку, постоял, подумал, не говорит, ну его, я дальше не поеду, выходите, мне грит не выгодно, и все... наверное очень расстроился что нам запретили машиностроение развивать...)
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08.07.2020 09:14 Відповісти
Й усі вийшли не забравші гроші назад?
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08.07.2020 11:10 Відповісти
Пи#да... "євробляхі на тазіках" поперли, витиснуть "супер круті" 20+ річні автобуси.
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08.07.2020 11:11 Відповісти

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