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"Донбассэнерго" перешло на сжигание антрацита из-за прекращения подачи газа

Славянская ТЭС вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит из-за прекращения "Донецкоблгазом" распределения газа на теплоэлектростанцию.

Об этом говорится в сообщении "Донбассэнерго", передает БизнесЦензор.

"Уже седьмые сутки ТЭС не получает газ для сжигания отечественного угля газовой группы (марки "Г"). Станция вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит. Без работы остались горняки шахты 1-3 "Новогродовская" – основного поставщика угля на СлавТЭС", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники Славянской ТЭС вновь пикетируют здания Донецкой ОГА и ПАО "Донецкоблгаз".

Ранее, 3 июля, в Краматорске сотрудники ПАО "Донбассэнерго" провели 4-часовое мирное пикетирование зданий Донецкой ОГА и ПАО "Донецкоблгаз" с требованием не допустить возникновения чрезвычайной ситуации на Донбассе.

"Донецкоблгаз" 1 июля прекратил распределение газа на Славянскую ТЭС. ПАО "Донбассэнерго" считает такие действия незаконными и заявляет о реальных угрозах прекращения производства и отпуска электроэнергии в объединенную энергосистему Украины со стороны теплоэлектростанции и создания чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 года находится на неподконтрольной Украине территории). С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность "Донбассэнерго" в связи с потерей контроля над ними.

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

Автор: 

газ (7952) антрацит (246) Донбасенерго (74)


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Ахметову терміново доложили, що Ахметов припинив подачу газу на теплоелектростанції Ахметова, які використовували вугілля Ахметова та трохи газу Ахметова. Обурений Ахметов наказав спалювати антрацит, імпортований Ахметовим для підприємств Ахметова, замість вугілля Ахметова. Шахтарям Ахметова припинили роботу на шахтах Ахметова, і вони за гроші Ахметова будуть вимагати щось, що їм скаже Ахметов. Вимагати від Ахметова? Ні, від Зеленського.
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07.07.2020 16:19 Відповісти

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