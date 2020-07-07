"Донбассэнерго" перешло на сжигание антрацита из-за прекращения подачи газа

Славянская ТЭС вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит из-за прекращения "Донецкоблгазом" распределения газа на теплоэлектростанцию.

Об этом говорится в сообщении "Донбассэнерго", передает БизнесЦензор.

"Уже седьмые сутки ТЭС не получает газ для сжигания отечественного угля газовой группы (марки "Г"). Станция вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит. Без работы остались горняки шахты 1-3 "Новогродовская" – основного поставщика угля на СлавТЭС", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники Славянской ТЭС вновь пикетируют здания Донецкой ОГА и ПАО "Донецкоблгаз".

Ранее, 3 июля, в Краматорске сотрудники ПАО "Донбассэнерго" провели 4-часовое мирное пикетирование зданий Донецкой ОГА и ПАО "Донецкоблгаз" с требованием не допустить возникновения чрезвычайной ситуации на Донбассе.

"Донецкоблгаз" 1 июля прекратил распределение газа на Славянскую ТЭС. ПАО "Донбассэнерго" считает такие действия незаконными и заявляет о реальных угрозах прекращения производства и отпуска электроэнергии в объединенную энергосистему Украины со стороны теплоэлектростанции и создания чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

ПАО "Донбассэнерго" объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС (последняя с 2014 года находится на неподконтрольной Украине территории). С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов, расположенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность "Донбассэнерго" в связи с потерей контроля над ними.

Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.